Kuşadasıspor - Turgutluspor: 0-0

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Melih Aldemir, Mete Topçu, Mustafa Cem Büyük

KUŞADASISPOR: Mücahit Berkay, Onur, Hamit, Murat Türkkan (Dk. 80 Murat Çaydemir), Emirhan, Muhammet Özvardar (Dk. 68 Yavuz Selim), Çağrı (Dk. 84 Osman), Hasan, Taha, Muhammed Akbulut (Dk. 46 Oğuzhan)

TURGUTLUSPOR: Fatih Sertan, Tolga, Anıl (Dk. 84 Mertali), Mustafa Köroğlu (Dk. 88 Zeki), Fırat (Dk. 46 Serhat), Okan, Muhammed Ebrar, Mustafa Özyaşar, Mert Polat (Dk. 73 Abdullah), Berkay

SARI KARTLAR: Oğuzhan (Kuşadasıspor) Sertan (Turgutluspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını mağlup tamamlamasına rağmen Play-Off'u garantileyen Kuşadasıspor evinde Turgutluspor'la golsüz berabere kaldı. Bu skorun ardından Kuşadasıspor 47 puanla 6'ncı sırada yer alırken, küme düşme ya da PlayOff'a kalma ihtimali olmayan Turgutluspor puanını 33 yaptı. Geride kalan haftalarda Turgutluspor 3, Kuşadasıspor 2 müsabakaya çıkacak. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-05-07 17:05:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.