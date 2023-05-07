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Kuşadasıspor - Turgutluspor: 0-0

DHA

Kuşadasıspor - Turgutluspor: 0-0


KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Melih Aldemir, Mete Topçu, Mustafa Cem Büyük
KUŞADASISPOR: Mücahit Berkay, Onur, Hamit, Murat Türkkan (Dk. 80 Murat Çaydemir), Emirhan, Muhammet Özvardar (Dk. 68 Yavuz Selim), Çağrı (Dk. 84 Osman), Hasan, Taha, Muhammed Akbulut (Dk. 46 Oğuzhan)
TURGUTLUSPOR: Fatih Sertan, Tolga, Anıl (Dk. 84 Mertali), Mustafa Köroğlu (Dk. 88 Zeki), Fırat (Dk. 46 Serhat), Okan, Muhammed Ebrar, Mustafa Özyaşar, Mert Polat (Dk. 73 Abdullah), Berkay
SARI KARTLAR: Oğuzhan (Kuşadasıspor) Sertan (Turgutluspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını mağlup tamamlamasına rağmen Play-Off'u garantileyen Kuşadasıspor evinde Turgutluspor'la golsüz berabere kaldı. Bu skorun ardından Kuşadasıspor 47 puanla 6'ncı sırada yer alırken, küme düşme ya da PlayOff'a kalma ihtimali olmayan Turgutluspor puanını 33 yaptı. Geride kalan haftalarda Turgutluspor 3, Kuşadasıspor 2 müsabakaya çıkacak. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2023-05-07 17:05:03

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