Nazilli Belediyespor telafi peşinde
TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'e 3-1 kaybedip bu sezon ilk mağlubiyetini alan Nazilli Belediyespor yarın evinde Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, Buca deplasmanından alınan yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Evimizde kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oynadığımız 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi aldık. Zirve yarışını bırakmayacağız" dedi.
TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'e 3-1 kaybedip bu sezon ilk mağlubiyetini alan Nazilli Belediyespor yarın evinde Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Erdem Demirtaş düdük çalacak. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, Buca deplasmanından alınan yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Evimizde kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oynadığımız 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi aldık. Zirve yarışını bırakmayacağız" dedi.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuyucak - NAZİLLİ,