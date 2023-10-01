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        Efeler 09 Spor - Eynesil Belediyespor: 1-1

        TFF3´üncü Lig 2´nci Grup´ta oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Efeler 09 Spor, evinde Eynesil Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:14 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:14
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        Efeler 09 Spor - Eynesil Belediyespor: 1-1
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        TFF3´üncü Lig 2´nci Grup´ta oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Efeler 09 Spor, evinde Eynesil Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Efeler 09, maçın 32´nci dakikasında Tugay ile 1-0´ı buldu ve ilk yarıyı bu skorla bitirdi. Maçın 90´ıncı dakikasında konuk Eynesil Belediyespor penaltı kazandı. Topun başına geçen Erçağ penaltı atışını ağlara yolladı: 1-1. Bu skorun ardından Efeler 09 Spor puanını 8´e, Eynesil Belediyespor ise 1´e çıkardı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - BURHAN CEYHAN

        2023-10-01 18:13:23

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