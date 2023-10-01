Efeler 09 Spor - Eynesil Belediyespor: 1-1 TFF3´üncü Lig 2´nci Grup´ta oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Efeler 09 Spor, evinde Eynesil Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF3´üncü Lig 2´nci Grup´ta oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Efeler 09 Spor, evinde Eynesil Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Efeler 09, maçın 32´nci dakikasında Tugay ile 1-0´ı buldu ve ilk yarıyı bu skorla bitirdi. Maçın 90´ıncı dakikasında konuk Eynesil Belediyespor penaltı kazandı. Topun başına geçen Erçağ penaltı atışını ağlara yolladı: 1-1. Bu skorun ardından Efeler 09 Spor puanını 8´e, Eynesil Belediyespor ise 1´e çıkardı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın - BURHAN CEYHAN

2023-10-01 18:13:23