Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadasıspor - Bayburt Özel İdarespor: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:44 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadasıspor - Bayburt Özel İdarespor: 1-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:ÖzerTürk

        HAKEMLER: Mertcan Erölmez, Metin Uçar, Vedat Güneş

        KUŞADASISPOR: Yunus Emre - Türker, Anıl, Özgür, Murat, Serdar (Dk. 88 Yavuz Selim), Atakan (Dk. 64 Dilaver), Çağrı, Hüseyin, Taha Balcı (Dk. 80 Taha Yalçıner), Ali Yiğit (Dk. 63 Oğuzhan)

        BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Burak - Murat Sarıgül, Haluk, Alihan, Mustafa (Dk. 81 Doğukan), Emre (Dk. 90 Berat), Tuncay, Murat Dinç (Dk. 73 Eren), Yiğit, Munammet Eşref, Semih (Dk. 73 Alihan)

        GOL: Dk. 65 Taha Balcı (Kuşadasıspor)

        SARI KARTLAR: Mustafa, Burak, Murat Sarıgül (Bayburt Özel İdare)

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 4 maçını kazanıp zirveye ortak olan Kuşadasıspor, evinde Bayburt Özel İdarespor'u da yenerek 5'te 5 yaptı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 65'inci dakikasında Taha Balcı'nın golüyle öne geçen Kuşadasıspor üstünlüğünü koruyup mücadelen galip ayrılmayı başardı. Kuşadasıspor bu galibiyetle 15 puana yükseldi.  

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY / KUŞADASI,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne

        Benzer Haberler

        Aydın'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
        Aydın'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
        Aydın'da yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi tutuklandı
        Aydın'da yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi tutuklandı
        Aydın'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da baz istasyonundan güç kaynağı çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
        Aydın'da baz istasyonundan güç kaynağı çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
        Söke'de durdurulan otobüslerde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alı...
        Söke'de durdurulan otobüslerde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alı...
        Kuşadası ve Didim açıklarında geri itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Kuşadası ve Didim açıklarında geri itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı