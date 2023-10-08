Kuşadasıspor - Bayburt Özel İdarespor: 1-0
STAT:ÖzerTürk
HAKEMLER: Mertcan Erölmez, Metin Uçar, Vedat Güneş
KUŞADASISPOR: Yunus Emre - Türker, Anıl, Özgür, Murat, Serdar (Dk. 88 Yavuz Selim), Atakan (Dk. 64 Dilaver), Çağrı, Hüseyin, Taha Balcı (Dk. 80 Taha Yalçıner), Ali Yiğit (Dk. 63 Oğuzhan)
BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Burak - Murat Sarıgül, Haluk, Alihan, Mustafa (Dk. 81 Doğukan), Emre (Dk. 90 Berat), Tuncay, Murat Dinç (Dk. 73 Eren), Yiğit, Munammet Eşref, Semih (Dk. 73 Alihan)
GOL: Dk. 65 Taha Balcı (Kuşadasıspor)
SARI KARTLAR: Mustafa, Burak, Murat Sarıgül (Bayburt Özel İdare)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 4 maçını kazanıp zirveye ortak olan Kuşadasıspor, evinde Bayburt Özel İdarespor'u da yenerek 5'te 5 yaptı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 65'inci dakikasında Taha Balcı'nın golüyle öne geçen Kuşadasıspor üstünlüğünü koruyup mücadelen galip ayrılmayı başardı. Kuşadasıspor bu galibiyetle 15 puana yükseldi.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY / KUŞADASI,