Kuşadası ve Didim'de carreta caretta yavruları denizle buluşturuldu AYDIN'ınDidimve Kuşadası ilçesi kumsallarındaki 9 yuvadan çıkan toplam 502 yavru caretta caretta denizle buluşturuldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, 218 yumurtanın ise bozulmuş ve olgunlaşmamış olduğunu bildirdi.

AYDIN'ınDidimve Kuşadası ilçesi kumsallarındaki 9 yuvadan çıkan toplam 502 yavru caretta caretta denizle buluşturuldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, 218 yumurtanın ise bozulmuş ve olgunlaşmamış olduğunu bildirdi.

Aydın bölgesi Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında olmasına rağmen, 2011 yılından bu yana her yıl bir ya da birkaç caretta carettanın yuva yaptığı görülüyor. Ancak bu yıl yuva sayısında önemli artış dikkati çekti. Didim ilçesi kumsallarında 5, Kuşadası kumsallarında 4 caretta caretta yuva tespiti EKODOSD tarafından yapılarak, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte korumaya ve kayıt altına alındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Caretta carettalar, Kuşadası ve Didim kumsallarındaki 9 yuvaya toplam 720 yumurta bıraktı. Bu yumurtalardan çıkan 502 yavru sağlıklı bir şekilde denizle buluşturuldu. 218 yumurtanın bozulmuş ve olgunlaşmamış olduğu görüldü" dedi.

'UMARIZ ÇOĞALIRLAR, BÖLGE DE RESMİ YUVALAMA ALANLARINA GİRER'

Kuşadası Köyüm Sitesi Plajı'ndaki son yuvanın kontrol açılışının dün gerçekleştirildiğini belirten Sürücü, "Yuva sayısındaki artışların önümüzdeki yıllarda daha da çoğalacağını tahmin etmekteyiz. Umarız çoğalırlar ve Aydın bölgesi de 'resmi yuvalama alanları' içine girer" diye konuştu. Kumsalların ve denizlerin, caretta carettalar için de büyük tehlike oluşturan plastiklerden arındırılması için hep birlikte mücadele edilmesinin gerekliliğini anlatan sürücü, şöyle devam etti:

"Bu nadir deniz canlıları Aydın kumsallarına çıkarak yuva yapmaya başladılar. Kumsalların temiz tutulması ve özellikle plastiklerden arındırılması için herkese önemli görev düşüyor. Bu yıl kirliliğin yarattığı en çarpıcı örnek, kumsalların birinde yuva içinden çıkan bir çocuk bezine sıkışmış bir caretta caretta yavrusu oldu. Denize atılan plastik poşetler, caretta carettalar için büyük risk oluşturmakta, bunları denizanası sanarak yutan kaplumbağaların öldüğü görülmektedir. Bölgemizde ölen deniz kaplumbağaları toplanarak, Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilmekte ve orada yapılan araştırmalarda önemli ölçülerde bu hayvanların sindirim sistemlerinde plastik kalıntılarına rastlanılmaktadır."

DHA-Genel - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY

2023-10-10 10:48:51