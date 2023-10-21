Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı: 2-3

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı: 2-3
        ABONE OL
        ABONE OL

         

        SALON:Aydın Mimar Sinan

        HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Akif Kabak

        AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Carlini, Tuğçe, İlayda, Nicoletti, Loda, Özge Nur, Gizem Çerağ, Selin, Çağla, Fatma, Ayşe, Ecenur

        ECZACIBAŞI: Naz, Hande, Yasemin, Voronkova, Czyrnianska, Beyza, Aybüke, Simge, Boskovic, Elif, Gray, Yaprak 

        SETLER: 25-18, 25-23, 12-25, 18-25, 13-15

        SÜRE: 136 dakika (27, 36, 23, 29, 21)

        Sultanlar Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Eczacıbaşı deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-23, 12-25, 18-25 ve 13-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Eczacıbaşı 3'te 3 yaparken, Aydın temsilcisi galibiyetle tanışamadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - DHA

        2023-10-21 17:46:04

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Aydın'da otoyol inşaatında beton kalıbın altında kalan işçi öldü
        Aydın'da otoyol inşaatında beton kalıbın altında kalan işçi öldü
        Kuşadasıspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü: 0-3
        Kuşadasıspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü: 0-3
        Kuşadası'nda ölü 3 yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu
        Kuşadası'nda ölü 3 yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu
        Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
        Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
        Kuyucak'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı
        Kuyucak'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı
        Aydın'da jandarma asayiş uygulaması yaptı
        Aydın'da jandarma asayiş uygulaması yaptı