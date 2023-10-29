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        Düğünde istek parça kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        AYDIN'ınNazilli ilçesinde, düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:42 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:45
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        Düğünde istek parça kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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        AYDIN'ınNazilli ilçesinde, düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında kırsal Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Kabakoğlu ve Gülseren Coşkun çiftinin düğününde çalınacak şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında gerginlik yaşandı. Oyun pistinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun kalbine bira şişesi kırığı saplandı. Kabakoğlu'nun ağabeyi Mehmet Kabakoğlu da bıçaklandı. Eşref Koç ise başına vurulan bira şişesiyle yaralandı.

        İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Kabakoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kabakoğlu´nun acı haberi alıp, hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.

        Jandarma, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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