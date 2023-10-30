Aydın'ın filede konuğu Karayolları
SultanlarLigi'nde ilk 4 maçında sahadan mağlup ayrılarak 2 puanla 13'üncü sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın puanı bulunmayan son sıradaki Karayolları'nı konuk edecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 5'inci hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Son 2 karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen Eczacıbaşı ve Kuzeyboru'ya (D) 3-2 mağlup olan mavi-beyazlılar, Karayolları karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
SultanlarLigi'nde ilk 4 maçında sahadan mağlup ayrılarak 2 puanla 13'üncü sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın puanı bulunmayan son sıradaki Karayolları'nı konuk edecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 5'inci hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Son 2 karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen Eczacıbaşı ve Kuzeyboru'ya (D) 3-2 mağlup olan mavi-beyazlılar, Karayolları karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
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