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        1 kişinin öldüğü düğünde istek parça kavgasında 1 tutuklama

        AYDIN'ınNazilli ilçesinde, düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 1 kişi ölmesi, 2 kişinin  yaralanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:43 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:45
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        1 kişinin öldüğü düğünde istek parça kavgasında 1 tutuklama
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        AYDIN'ınNazilli ilçesinde, düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 1 kişi ölmesi, 2 kişinin  yaralanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında kırsal Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Kabakoğlu ve Gülseren Coşkun çiftinin düğününde çalınacak şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında gerginlik yaşandı. Oyun pistinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun (43) kalbine bira şişesi kırığı saplandı. Kabakoğlu'nun ağabeyi Mehmet Kabakoğlu da (51) bıçaklandı. Eşref Koç (27) ise başına vurulan bira şişesiyle yaralandı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Kabakoğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kavgaya karışan 4 şüpheli ise olaydan sonra kaçtı.

        KUYUCAK'TA YAKALANDILAR

        Oktay Kabaklıoğlu'nun öldüğü, Mehmet Kabaklıoğlu ile Eşref Koç'un yaralandığı kavgaya karışan 4 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları Kuyucak ilçesinde dün sabah saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.C. (21), M.T. (25), E.C. (48) ve B.C. (41) jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheliden Yusuf Coşkun tutuklanırken, M.T., E.C. ve B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yaralılardan Mehmet Kabakoğlu'nun tedavisi Nazilli Devlet Hastanesi'nde devam ederken, Eşref Koç'un ise dün akşam saatlerinde taburcu olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Oktay Kabakoğlu ise Pirlibey Mahallesi'nde dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Pirlibey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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