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        Efeler 09 SFK direnemedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:45
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        Efeler 09 SFK direnemedi
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta liderlik yarışındaki Efeler 09 SFK, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda ise Süper Lig temsilcisi rakibi Gaziantep FK'ya direnemedi. Güçlü rakibine deplasmanda 4-0 mağlup olan Aydın ekibi, kupa defterini ilk maçtan kapatarak lige döndü. Efeler ligde bu hafta pazartesi günü Ergene Velimeşespor deplasmanına liderlik koltuğunu devralma hedefiyle çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip geçen hafta Batman Petrolspor'a evinde 5-0 yenilerek zirve fırsatını tepmişti.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

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