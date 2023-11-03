Efeler 09 SFK direnemedi

TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta liderlik yarışındaki Efeler 09 SFK, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda ise Süper Lig temsilcisi rakibi Gaziantep FK'ya direnemedi. Güçlü rakibine deplasmanda 4-0 mağlup olan Aydın ekibi, kupa defterini ilk maçtan kapatarak lige döndü. Efeler ligde bu hafta pazartesi günü Ergene Velimeşespor deplasmanına liderlik koltuğunu devralma hedefiyle çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip geçen hafta Batman Petrolspor'a evinde 5-0 yenilerek zirve fırsatını tepmişti.
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