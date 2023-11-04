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        SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI: O ANLAR KAMERADA  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 01:12 Güncelleme: 04.11.2023 - 01:12
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        SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI: O ANLAR KAMERADA  
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        AYDIN'ınGermencikilçesinde, seyir halinde olan yolcu otobüsü alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs hurdaya döndü.

         

        Yangın, saat 21.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Söke bağlantı yolunda meydana geldi. Muğla-İzmir seferini yapan 16 AKT 245 plakalı yolcu otobüsü yolcularla birlikte seyir halindeyken motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak yolcularla birlikte aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yolcu otobüsü hurdaya döndü. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. 

        Öte yandan, otobüsün motor kısmında başlayan yangın, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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