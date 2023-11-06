Nazilli içerde dağıldı

TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta sezonun başlamasına günler kala kurabildiği kadrosuyla haftalarca zirve yarışından kopmayan Nazilli Belediyespor son haftalarda dağıldı. Son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini evinde bu galibiyetle liderliğe yükselen Esenler Erokspor'a 5-1 yenilerek alan Nazilli, kendisini Play-Off hattının dışında buldu. Nazilli Belediyespor farklı yenilgiyle 22 puanda kalıp grupta yedinci sıraya geriledi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

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