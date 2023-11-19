Kuşadasıspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0
TFF3´üncüLig 3´üncü Grup´ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor´u farkı mağlup etti: 4-0. Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor 4´üncü dakikada Taha Balcı´nın golüyle 1-0 öne geçti. Kuşadasıspor 15´inci dakikada Yavuz Selim´in ayağından ikinci golünü buldu ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekipte Yavus Selim bu kez 53´üncü dakikada sahne aldı ve durum 3-0 oldu. Maçta son sözü 81´in dakikada Hüseyin söyledi: 4-0. Sahasında kayıp yaşamayan Kuşadasıspor bu sonucun ardından 23 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Büyükçekmece Tepecikspor ise 15 puanda kaldı.
TFF3´üncüLig 3´üncü Grup´ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor´u farkı mağlup etti: 4-0. Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor 4´üncü dakikada Taha Balcı´nın golüyle 1-0 öne geçti. Kuşadasıspor 15´inci dakikada Yavuz Selim´in ayağından ikinci golünü buldu ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekipte Yavus Selim bu kez 53´üncü dakikada sahne aldı ve durum 3-0 oldu. Maçta son sözü 81´in dakikada Hüseyin söyledi: 4-0. Sahasında kayıp yaşamayan Kuşadasıspor bu sonucun ardından 23 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Büyükçekmece Tepecikspor ise 15 puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,
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