Kuşadasıspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0 TFF3´üncüLig 3´üncü Grup´ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor´u farkı mağlup etti: 4-0. Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor 4´üncü dakikada Taha Balcı´nın golüyle 1-0 öne geçti. Kuşadasıspor 15´inci dakikada Yavuz Selim´in ayağından ikinci golünü buldu ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekipte Yavus Selim bu kez 53´üncü dakikada sahne aldı ve durum 3-0 oldu. Maçta son sözü 81´in dakikada Hüseyin söyledi: 4-0. Sahasında kayıp yaşamayan Kuşadasıspor bu sonucun ardından 23 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Büyükçekmece Tepecikspor ise 15 puanda kaldı.

TFF3´üncüLig 3´üncü Grup´ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor´u farkı mağlup etti: 4-0. Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor 4´üncü dakikada Taha Balcı´nın golüyle 1-0 öne geçti. Kuşadasıspor 15´inci dakikada Yavuz Selim´in ayağından ikinci golünü buldu ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekipte Yavus Selim bu kez 53´üncü dakikada sahne aldı ve durum 3-0 oldu. Maçta son sözü 81´in dakikada Hüseyin söyledi: 4-0. Sahasında kayıp yaşamayan Kuşadasıspor bu sonucun ardından 23 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Büyükçekmece Tepecikspor ise 15 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,