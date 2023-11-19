Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadasıspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0

         TFF3´üncüLig 3´üncü Grup´ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor´u farkı mağlup etti: 4-0. Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor 4´üncü dakikada Taha Balcı´nın golüyle 1-0 öne geçti. Kuşadasıspor 15´inci dakikada Yavuz Selim´in ayağından ikinci golünü buldu ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekipte Yavus Selim bu kez 53´üncü dakikada sahne aldı ve durum 3-0 oldu. Maçta son sözü 81´in dakikada Hüseyin söyledi: 4-0. Sahasında kayıp yaşamayan Kuşadasıspor bu sonucun ardından 23 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Büyükçekmece Tepecikspor ise 15 puanda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadasıspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF3´üncüLig 3´üncü Grup´ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor´u farkı mağlup etti: 4-0. Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor 4´üncü dakikada Taha Balcı´nın golüyle 1-0 öne geçti. Kuşadasıspor 15´inci dakikada Yavuz Selim´in ayağından ikinci golünü buldu ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekipte Yavus Selim bu kez 53´üncü dakikada sahne aldı ve durum 3-0 oldu. Maçta son sözü 81´in dakikada Hüseyin söyledi: 4-0. Sahasında kayıp yaşamayan Kuşadasıspor bu sonucun ardından 23 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Büyükçekmece Tepecikspor ise 15 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet'le yaşıt Aydınlı Fatma Çiftçi'ye doğum günü sürprizi
        Cumhuriyet'le yaşıt Aydınlı Fatma Çiftçi'ye doğum günü sürprizi
        Nazilli Belediyespor hayata döndü
        Nazilli Belediyespor hayata döndü
        Aydın'da su deposuna düşen tilkiyi itfaiyeciler kurtardı
        Aydın'da su deposuna düşen tilkiyi itfaiyeciler kurtardı
        Aydın'da öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
        Aydın'da öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
        Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor: 2-1
        Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor: 2-1
        Aydın'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
        Aydın'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi