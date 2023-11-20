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        Aydın'ın konuğu Nilüfer

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:38
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        Aydın'ın konuğu Nilüfer
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        SULTANLARLigi'ndeson 2 maçında Galatasaray ve Muratpaşa Belediyespor'u (D) 3-2'lik skorlarla mağlup ederek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 80, öğrenci 50 TL olarak belirlendi. Ligde 8 maçta 3 galibiyet elde eden 9'uncu sıradaki mavi-beyazlılar, aynı periyotta 4 galibiyet alan 7'nci basamaktaki rakibini yenerek üst üste 3'üncü zaferine imza atmayı hedefliyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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