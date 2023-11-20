Aydın'ın konuğu Nilüfer

SULTANLARLigi'ndeson 2 maçında Galatasaray ve Muratpaşa Belediyespor'u (D) 3-2'lik skorlarla mağlup ederek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 80, öğrenci 50 TL olarak belirlendi. Ligde 8 maçta 3 galibiyet elde eden 9'uncu sıradaki mavi-beyazlılar, aynı periyotta 4 galibiyet alan 7'nci basamaktaki rakibini yenerek üst üste 3'üncü zaferine imza atmayı hedefliyor.

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