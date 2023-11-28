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        Kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elektrik akımına kapılıp öldü

        AYDIN'ınKoçarlı ilçesinde Sabri Can (19), kozalak toplamak için çıktığı çam ağacının yanından geçen elektrik tellerine temas edince akımına kapılıp, düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:00
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        Kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elektrik akımına kapılıp öldü
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        AYDIN'ınKoçarlı ilçesinde Sabri Can (19), kozalak toplamak için çıktığı çam ağacının yanından geçen elektrik tellerine temas edince akımına kapılıp, düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can, hayatını kaybetti.

        Olay, saat 10.00 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi´nde meydana geldi. Sabri Can ailesiyle birlikte gittiği dağda kozalak toplamak için ağaca çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Can ağacın yanından geçen elektrik tellerine temas edince akıma kapılıp, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Can, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Can, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Can'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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