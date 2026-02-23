Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da uçurumda ceset bulunmasına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulunmasına ilişkin, aralarında ölen kişinin eşi ve oğlunun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:06
        Aydın'da uçurumda ceset bulunmasına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulunmasına ilişkin, aralarında ölen kişinin eşi ve oğlunun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Nallıca mevkisinde cesedi bulunan Mehmet Çiftçi'nin (46) ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Jandarma Çiftçi'nin eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin bölgede define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları iddia edildi.

        112 Acil Çağrı Merkezine dün Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunulmuş, ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede hareketsiz yatan Mehmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

