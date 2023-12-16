Aydın'da 30 köpek ve 3 tilkinin öldürülmesi protesto edildi AYDIN'ın Nazilli ilçesinde toplanan bir grup hayvansever, Nazilli'de 2 günde 13 köpek, Köşk'te ise 17 köpek ve 3 tilkinin öldürülmesini protesto etti. Hayvanseverler 'Katliam değil çözüm istiyoruz', 'Birlikte Yaşamak mümkün', 'Vahşete dur de', 'Satın alma sahiplen' yazılı dövizler taşıdı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde toplanan bir grup hayvansever, Nazilli'de 2 günde 13 köpek, Köşk'te ise 17 köpek ve 3 tilkinin öldürülmesini protesto etti. Hayvanseverler 'Katliam değil çözüm istiyoruz', 'Birlikte Yaşamak mümkün', 'Vahşete dur de', 'Satın alma sahiplen' yazılı dövizler taşıdı.

Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi'nde 13 Aralık'ta, 2 ayrı sokakta 5 sokak köpeği ölü bulundu. İhbarla bölgeye Nazilli Belediyesi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İncelemede, köpeklerin zehirlendiği belirlendi. Ekipler, köpeklerin neden zehirlendiğinin tespiti için numune aldı. Köpekler, belediye ekiplerince bölgeden alınarak gömüldü. 14 Aralık'ta da bu kez Çapahasan'a 3 kilometre mesafedeki Yeşil Mahalle'de 8 sokak köpeği daha ölü bulundu. Köpeklerin neden zehirlendiği araştırılırken, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

BU KEZ KÖŞK'TEN İHBAR GELDİ

Öte yandan, önceki gün Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Çekirdek Deresi yakınlarında vatandaşlar, çok sayıda ölü köpek görünce yetkililere bilgi verdi. İhbarla bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Dere kenarında 17 köpek ile 3 tilki ölü bulundu. Çevredeki tavuk eti parçaları, incelenmek üzere ekiplerce alındı. Köpek ve tilkilerin neden zehirlendikleri yapılan incelemeden sonra belli olacağı bildirildi. Ölümlere ilişkin emniyetin çalışmaları sürüyor.

Nazilli Hayvanseverler Derneği öncülüğünde Nazilli Kadınları Grubu yöneticileri, STK'lar ve

siyasi partililerden oluşan bir grup hayvansever Nazilli Belediye Meydanı'nda toplanarak protesto etti. Hayvanseverler 'Katliam değil çözüm istiyoruz', 'Birlikte Yaşamak mümkün', 'Vahşete dur de', 'Satın alma sahiplen' yazılı dövizler taşıdı.

'SOKAKTAKİ HAYVANLAR İÇİN YILLARDIR MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR'

Grup adına açıklama yapan Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, "Sokaktaki hayvanlar için yıllardır mücadelemiz sürüyor. Onlara sıcak bir yuva bulmaya çalışıyoruz. Sokaktaki hayvanların kontrol altına alınması için bu durumu vazife olarak görüp, kısırlaştırma yapıyoruz, sahiplendirilmelerini sağlıyoruz. Sokaktaki hayvanlar kısırlaştırılmadığında içgüdüsel olarak agresyon sergiliyor. Motosikletlilere, insanlara havlıyorlar. Çocuklar korkup, kaçıyor. Bunun olmasını kim ister? Köpekleri sokağa atan bilinçsiz, duyarsız insanlara ve bu hayvanların sokakta çoğalmasına göz yuman belediyelere dikkat çekmek istiyorum. Başıboş köpek sorunu yoktur; başıboş köpeklerin sorunları vardır. Hatta başıboş, cahil ve cahilliğinden cüret alan insan sorunu vardır. O zavallı hayvanların sokakta olmasının sebebi görevini yapmayan görevlilerdir" diye konuştu.