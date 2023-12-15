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        Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 23:52 Güncelleme: 16.12.2023 - 00:07
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        Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Aydın'dan Denizli'ye giden E.Ü. yönetimindeki 09 AEK 411 plakalı otomobil, Dallıca köprüsü mevkisinde, R.A. idaresindeki 09 AHR 527 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Yapılan testte alkollü olduğu tespit edilen E.Ü. karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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