Nazilli Stadı için Efeler'e onay Aydın'ın TFF 3'üncü Lig'deki temsilcisi Efeler 09 SFK'nın sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını Nazilli İlçe Stadı'nda oynamak için yaptığı başvuruya ilçenin 2'nci Lig'deki takımı Nazilli Belediyespor'dan olumsuz yanıt gelmesine rağmen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün onayıyla istek kabul edildi. Aydın merkezdeki emektar Adnan Menderes Stadı çürük raporuyla kapatılıp yıkımına başlanınca sıkıntı yaşayan, ilk yarıda rakiplerini İncirliova'da ağırlayan Efeler, sezonun ikinci yarısında Nazilli İlçe Stadı'nı Nazilli Belediyespor'la dönüşümlü kullanacak.

Aydın'ın TFF 3'üncü Lig'deki temsilcisi Efeler 09 SFK'nın sezonun ikinci yarısında iç saha maçlarını Nazilli İlçe Stadı'nda oynamak için yaptığı başvuruya ilçenin 2'nci Lig'deki takımı Nazilli Belediyespor'dan olumsuz yanıt gelmesine rağmen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün onayıyla istek kabul edildi. Aydın merkezdeki emektar Adnan Menderes Stadı çürük raporuyla kapatılıp yıkımına başlanınca sıkıntı yaşayan, ilk yarıda rakiplerini İncirliova'da ağırlayan Efeler, sezonun ikinci yarısında Nazilli İlçe Stadı'nı Nazilli Belediyespor'la dönüşümlü kullanacak.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,