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        Nazilli Belediyespor - Altınordu: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:09
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        Nazilli Belediyespor - Altınordu: 1-1
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        STAT:Nazilli İlçe

        HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Hüseyin Can, Osman Baruk

        NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ozan Can - Hakkı Can, Baran (Dk. 74 Yakup Emre), Süleyman Enes (Dk. 46 Barışcan), Yunus Emre, Tibet (Dk. 46 Ekrem), Salih, Ali (Dk. 85 Cihan), Ahmet, Özkan, Recep Efe

        ALTINORDU: Mert - Furkan, Hasan, Alperen, Yusuf Acer, Metehan, Ege, Sami, Onur, Devrim (Dk. 80 Furkan Emin), İlkan (Dk. 90+3 Yusuf Can)

        GOLLER: Dk. 45+3 (Pen) Devrim (Altınordu), Dk. 90+4 (Pen) Ahmet (Nazilli Bld)

        KIRMIZI KART: Dk. 74 Sami (Altınordu)

        SARI KARTLAR: Hakkı Can, Özkan, Ekrem (Nazilli Bld), Onur, Sami (Altınordu)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında Nazilli Belediyespor evinde Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. İki takımın golü de penaltı vuruşlarından gelirken Altınordu 45+3'üncü dakikada Devrim'le, Nazilli Belediyespor ise 90+4'üncü dakikada Ahmet'le rakip fileleri sarstı. Konuk takımda Sami, 74'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 27, Altınordu 17 puana ulaştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2024-01-14 16:09:23

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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