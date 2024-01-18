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        Kuşadasıspor'dan 4 takviye geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:31
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        Kuşadasıspor'dan 4 takviye geldi
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        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor biri altyapısından olmak üzere 4 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Ege ekibi, Çankaya FK'dan Malik ve Oğuzhan, Vanspor'dan Servet ile altyapısında yetişen Eren'le sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz ay düzenlenen kongrede başkanlığa seçilen Ferdi Zenginoğlu yaptığı açıklamalarda, "Devre arasına üst sıralarda girdik. Transfer sürecine hızlı bir şekilde başladık. Daha öhce Darıca Gençlerbirliği'nden tecrübeli oyuncu Yunus Emre Karaman'ı, Batman Petrolspor'dan gol kralı Aykut Çift'i transfer ettik. Şimdi de 4 oyuncu A takıma dahil oldu. Taraftarlarımız, ikinci yarıda bambaşka bir Kuşadasıspor izleyecek" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY / KUŞADASI,

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