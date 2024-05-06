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        Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 42 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 19:46 Güncelleme: 06.05.2024 - 19:50
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        Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 42 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik komutanlığına dün saat 15.30'da Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 42 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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