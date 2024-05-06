Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik komutanlığına dün saat 15.30'da Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10'u çocuk 42 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

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