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        Nazilli'de durdurulan otomobilden 1 kilo eroin ele geçirildi

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 23:00
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        Nazilli'de durdurulan otomobilden 1 kilo eroin ele geçirildi
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişiden Saffet Apak (32) tutuklanırken, M.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, saat 02.30 sıralarında ilçe merkezine bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan otomobil, Denizli- Nazilli karayolu üzerinde Mergen Köprüsü yakınlarında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, sarılı paket içerisinde 1 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Saffet Apak ve M.A.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Saffet Apak tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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