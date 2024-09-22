Nazillispor startta kaldı

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'a yeni transferlerle başlayan Nazillispor, oynadığı 4 maçı da kaybederek dibe demir attı. Ligde Giresunspor, Vanspor ve Elazığspor'dan sonra evinde lider Menemen FK'ya da 4-1 yenilen siyah-beyazlılarda tehlike çanları erken çalmaya başladı. İlk 4 haftada yalnız 2 gol atabilen Nazilli kalesinde 11 gol gördü. Sezon öncesi Teknik Direktör Yüksel Yeşilova'yla yollarını henüz maça çıkmadan ayırıp Özkan Kılıç'ı göreve getiren Nazillispor'da transfer döneminin sonunda imza atıp ilk kez sahne alan yıldız futbolcular Taşkın Çalış, Oğuzhan Akgün, Zahit Fındık ve Uygar Mert de kötü gidişe engel olamadı.