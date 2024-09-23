Eşiyle barışıp döndüğü evinde eski sevgilisi tarafından öldürüldü; eski sevgili de öldü (3)

Aydın'ın Efeler ilçesinde, eşine dönen eski sevgilisini evinde bıçakla öldürdükten sonra kaçan Cihan Kaman olaydan sonra Köşk ilçesine kaçarak intihar girişiminde bulundu. Kaman ağır yaralı olarak kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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