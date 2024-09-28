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        Aydın'da 1 kilogram skunk ele geçirildi: 6 gözaltı

        AYDIN'ın Efeler ve Kuşadası ilçelerinde, polisin düzenlediği operasyonlarda 3 parça halinde toplam 1 kilogram 50 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 19:34 Güncelleme: 28.09.2024 - 19:40
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        Aydın'da 1 kilogram skunk ele geçirildi: 6 gözaltı
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        AYDIN’ın Efeler ve Kuşadası ilçelerinde, polisin düzenlediği operasyonlarda 3 parça halinde toplam 1 kilogram 50 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Aydın il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası ve Efeler ilçelerinde uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İki ev ve 1 otomobile düzenlenen operasyonda toplam 3 parça halinde toplam 1 kilogram 50 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Operasyonlarda O.T., A.K., E.A., H.C., E.C.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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