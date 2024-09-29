Kuşadasıspor - Bornova 1877: 2-3

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bornova 1877 deplasmanda Kuşadasıspor'u 3-2 mağlup etti. Kuşadası Özer Türk Stadı bakımda olduğu için Didim Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini ikincisi penaltıdan olmak üzere 19 ve 57'nci dakikalarda Murat Arslan ile 84'üncü dakikada Batuhan attı. Kuşadasıspor'a 81'inci dakikada Emir ve 90'ıncı dakikada Ferhat'ın golleri puan için yetmedi. Bornova, 59'uncu dakikada Utkan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlasa da kazanmayı başardı. Grupta 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puana ulaşan İzmir temsilcisi zirve yarışını sürdürürken, Kuşadası ise bu sonuçla 4'te 0 çekerek dibe demir attı.