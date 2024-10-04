Nazillispor ilk peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı 5 maçı da kaybederek dibe demir atan Nazillispor yarın evinde Arnavutköy Belediyesi FK önünde zincir kırmaya çalışacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar grupta puansız son sırada yer alırken, henüz yenilgi almayan İstanbul temsilcisinin ise 7 puanı var. Nazilli ekibinin teknik patronu Gürhan Sönmez, taraftarlarının desteğiyle ilk galibiyetlerini alıp çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

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