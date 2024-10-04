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        Nazillispor ilk peşinde

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı 5 maçı da kaybederek dibe demir atan Nazillispor yarın evinde Arnavutköy Belediyesi FK önünde zincir kırmaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:32
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        Nazillispor ilk peşinde
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı 5 maçı da kaybederek dibe demir atan Nazillispor yarın evinde Arnavutköy Belediyesi FK önünde zincir kırmaya çalışacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar grupta puansız son sırada yer alırken, henüz yenilgi almayan İstanbul temsilcisinin ise 7 puanı var. Nazilli ekibinin teknik patronu Gürhan Sönmez, taraftarlarının desteğiyle ilk galibiyetlerini alıp çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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