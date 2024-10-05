Dervişoğlu: Asıl mesele tarımda doğru planlamanın yapılmaması (2)
PARTİLİLERLEBİR ARAYA GELDİ Aydın'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, pamuk hasadına katıldıktan sonra Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.
PARTİLİLERLEBİR ARAYA GELDİ
Aydın'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, pamuk hasadına katıldıktan sonra Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti. Dervişoğlu daha sonra Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda partililerle bir araya geldi. Aydın'da güç ve moral bulduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Türkiye kolay günler geçirmedi. İYİ Parti kurulduğu gün ne kadar sorun varsa bunlar büyüyerek karşımızda durmaktadır" dedi.
Dervişoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.
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