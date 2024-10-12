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        Nazillispor, Erbaaspor deplasmanında

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Nazillispor, yarın deplasmanda Erbaaspor'un rakibi olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:55
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        Nazillispor, Erbaaspor deplasmanında
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Nazillispor, yarın deplasmanda Erbaaspor'un rakibi olacak. Erbaa Yeni İlçe Stadı'nda Birkan Altındaş'ın görev yapacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Konuk Nazillispor'da sakatlıkları bulunan kaleci Mustafa ve forvet Oğuzhan'ın yanı sıra Arnavutköy Belediyespor maçında kırmızı kart gören orta saha Furkan mücadelede forma giyemeyecek.

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