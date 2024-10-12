Nazillispor, Erbaaspor deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Nazillispor, yarın deplasmanda Erbaaspor'un rakibi olacak. Erbaa Yeni İlçe Stadı'nda Birkan Altındaş'ın görev yapacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Konuk Nazillispor'da sakatlıkları bulunan kaleci Mustafa ve forvet Oğuzhan'ın yanı sıra Arnavutköy Belediyespor maçında kırmızı kart gören orta saha Furkan mücadelede forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.