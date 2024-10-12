Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3

SULTANLAR Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 16-25, 23-25 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip üst üste 2'nci yenilgisini alıp puanla tanışamadı. Türk Hava Yolları ise ilk galibiyetini elde etti.

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