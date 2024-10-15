İşçi minibüsüyle tanker çarpıştı: 12 yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde işçi servis minibüsü ile tankerin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kazaya müdahale eden bir polis memuru da otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan S.A. yönetimindeki 09 P 5104 plakalı minibüs, L.G.'nin kullandığı 45 AP 576 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Devrilen minibüsteki 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Germencik ve Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan olaya müdahale eden polis memuruna M.T. idaresindeki 09 ABZ 972 plakalı otomobil çarptı. M.T. de hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.