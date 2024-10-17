Bakan Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu ile 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya indi (2)

'ÇOKKIYMETLİ BİR YOL'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun trafiğe açılış töreninin ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ile partililer katıldı. Ziyarette konuşan Bakan Uraloğlu, "Ortaya koyulmuş olan bir iradenin, memlekete aşkla, şevkle, hizmet etme yaklaşımının ve uzun yıllar süren bir proje ve tasarım aşamasından sonra hızlı bir yapım dönemiyle beraber Aydın-Denizli Otoyolu'nu açmanın gururunu yaşıyoruz. Geçen sene Kuyucak'tan itibaren ikinci etabını açmıştık. Şimdi de burayı açmış olduk. Toplam 163 kilometre bağlantı yollarıyla beraber, Aydın ve Denizli'yi birbirine bağlayan çok önemli bir güzergah. Sadece ismi Aydın-Denizli olmakla beraber bir ucu İstanbul hatta Kapıkule, diğer ucunda da Antalya olan bir güzergahı konuşuyoruz. Daha sonra yapacağımız bağlantılarla beraber Burdur'dan itibaren komple Ankara aksına da bunların hepsini projelendirdik. Bir program, öncelik, ihtiyaç noktası içerisinde bunları hizmete açacağız. Sadece bir Aydın- Denizli değil, burası ülkemizin çok önemli destinasyonlarından birisine hizmet edecek olan çok kıymetli bir yol" dedi.

Bölünmüş yolların ilk çalışmalarını Aydın'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde yaptıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "O yolu bitirdik, o yol Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'ye yetmemeye başladı. Artık son zamanlarda sizlerin ne zaman bitecek diye sabırsızlıkla beklediği ve bu beklentinin de bizlerin üzerinde bir baskı oluşturduğu, teşvik ettiği bir süreci beraberce yaşamış olduk" diye konuştu. 'BAKANLIK AYDIN’A 93 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK’ Aydın'a AK Parti hükümetleri döneminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ulaşım ve iletişim alanında yaptığı yatırımlara dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "88,5 milyar kara yolları tarafı ama hepsini katarsak, bakanlık olarak 93 milyar Aydın'a yatırım yapmışız" dedi.

İlk yapılan demir yollarından birinin Osmanlı döneminde Aydın'a yapıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Aydın ulaştırma yönünden bu anlamda farkındalık oluşturan bir ilimiz. Buradaki demir yolunda belli çalışmalar yaptık. 2002'de bin 259 kilometre olan fiber optik ağ uzunluğunu, sadece Aydın'da bugün 7 bin 705 kilometreye çıkarmışız. Mobil baz istasyonu 211 tane varmış, bugün 2 bin 644 tane var. Hala ihtiyaç var. Çünkü bazı yeni yerleşimler, yoğunlaşmalar olabiliyor. Bazı köylerimizde vatandaşımız üç operatörün de aynı anda çekmesini istiyor. Bunları da çalışıyoruz. Geniş bant internet sayısı 2002'de hiç yokmuş, bugün 1 milyon 239 bin 736. Aydın'ın nüfusu, TÜİK rakamlarına göre 1 milyon 161 bin 702. Bugünkü internet abone sayımız, nüfusun üzerine geçti. Aydın'da bu anlamda erişim ihtiyacı, kolaylığı ve imkanı var. Biz de o çalışmalarımızı devam ediyoruz" diye konuştu.

'KARA YOLLARINDA BÖLÜMÜŞ YOLLARI 4 KATTAN FAZLA ARTIRDIK' Bakan Uraloğlu, "Kara yollarında 114 kilometre bölünmüş yol vardı. 4 kattan fazla arttırdık, 477 kilometreye çıkardık. Beton asfalt 89 kilometreymiş, 435 kilometreye çıkarmışız. Bir dünya köprü yapmışız. Mevcut tali yolları iyileştirmişiz. Daha ihtiyaçlar var. Daha iyisini istiyoruz. Şimdi vekillerimiz diyor ki eskiden köye gittiğimiz zaman bizden hocayla imam istiyorlardı. Şimdi internet, GSM, sıcak asfalt istiyorlar. Birçok yere de yaptık. Milletimiz buna kesinlikle layık. Biz de bu yolda gayret ediyoruz. Aydın'da kara yollarımızın devam ettirdiği 9 tane çalışma var. Mesela Aydın-Denizli devlet yolunda onarım çalışmalarını görüyorsunuz. Asfaltın da betonun da bir ömrü var. Asfalt için 10 yılda bir hafif bakım, 20 yılda bir de ağır bakım gerekiyor, yenileriz belli tabakalarını. Artık 2002-2003 yılında yaptığımız asfaltın ağır bakım zamanı da geldi. O çalışmalara devam edeceğiz" dedi. Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından Aydın Valiliği'ni ziyaret ederek, programını tamamladı.