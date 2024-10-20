Nazillispor'dan isyan var

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Nazillispor-Ankara Demirspor maçı adeta nefesleri keserken, Nazilli cephesi maçın hakemine isyan etti. Siyah-beyazlılar, Ankara Demirspor karşısında 3-1 geride götürdüğü maçı 4-3'e çevirirken, 90+4'te yediği penaltı golüyle müsabaka 4-4 sona erdi. Nazilli'de Teknik Direktör Gürhan Sönmez, maç sonrası hakemin son dakikada tartışmalı bir penaltı kararına imza attığını söyledi. Çalınan ve çalınmayan düdüklerin anlaşılamaz olduğunu ifade eden Sönmez, "Olaylar herkesin gözünün önünde oldu. İlk yarı penaltımız verilmedi, son dakiki penaltı olmayan pozisyona düdük çalındı. Top, oyuncumuzun vücudundan ele sekiyor. Orta hakem ilk korneri gösterdi, yardımcı hakem penaltı verdi. Anlaşılır gibi değil" dedi.

Oyuncularını yürekten kutladığını da dile getiren Gürhan Sönmez, "Ortaya konulan futbol ve mücadele nedeniyle herkesi tebrik ediyorum. Ancak çocukların mücadelesine yazık. 3-1'den muhteşem bir geri dönüş yaptık, 4-3 öne geçtik. Maçı böyle bitirmemiz gerekirdi ama olmadı, nasip değilmiş. Oyuncularım müthiş bir maç oynadı. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Bunun içinde sahada basmadık yer bırakmayan ve çok koşan tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Maçın sonucu böyle olmamalıydı" diye konuştu.