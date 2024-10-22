Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda önceden belirlenen 5 ayrı adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde ve şüphelilere ait otomobil ve barakadaki aramalarda 102 gram kokain, 75 gram metamfetamin, muhtelif miktarda kubar esrar, sentetik hap, ruhsatsız 2 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 44 bin TL ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler A.G., E.B., R.H., N.A., K.K. ve M.A. gözaltına alındı.