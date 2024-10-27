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        Aydın'da orman yangını 5 saatte söndürüldü; 4,5 hektar alan kül oldu

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kızılçam ve makilik alanda çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle 5 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 22:21 Güncelleme: 27.10.2024 - 22:25
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        Aydın'da orman yangını 5 saatte söndürüldü; 4,5 hektar alan kül oldu
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        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, kızılçam ve makilik alanda çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle 5 saatte kontrol altına alındı. 4,5 hektar kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangın, saat 15.30 sıralarında Dümen Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, Bozdoğan Belediyesi'ne ait Fen İşleri Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sek edildi. Yangın havadan 6 uçak, 4 helikopter, karadan 10 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4,5 hektar kızılçam ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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