Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Didim'de aç kalan yaban domuzları şehre indi, o anlar kamerada

        AYDIN'ın Didim ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban domuzları, şehre indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:23 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Didim'de aç kalan yaban domuzları şehre indi, o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Didim ilçesinde ormanda yiyecek bulamayan ve aç kalan yaban domuzları, şehre indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde, akşam saatlerinde ormandan yerleşim inen aç yaban domuzları, sürüler halinde yavruları ile birlikte yollarda ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı. Çevredekiler, yaban domuzlarının yiyecek aradığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        İtirafçının keşif görüntüsü Habertürk'te
        Esenyurt Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi
        Esenyurt Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi
        İspanya'da sel felaketi
        İspanya'da sel felaketi
        Ülkede ilk kez tespit edildi! M çiçeğinin yeni varyantı çıktı
        Ülkede ilk kez tespit edildi! M çiçeğinin yeni varyantı çıktı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Dev maça sürpriz hakem!
        Dev maça sürpriz hakem!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje

        Benzer Haberler

        Söke'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Söke'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Nazilli'de bir caddeye verildi
        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Nazilli'de bir caddeye verildi
        Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 1-2
        Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 1-2
        Söke ve Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Söke ve Nazilli'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Germencik'te evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Germencik'te evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi