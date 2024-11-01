Otomobil, içme suyu çukuruna düştü

Olay, saat 15.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi üzerinde meydana geldi. ASKİ'ye bağlı içme suyu şebekesi boruları patladı. Patlamayla çıkan sular caddeyi göle çevirirken, bir otomobil ise oluşan çukura düştü. Otomobilin ön tarafı çukurda kalırken, arka kısmı havada asılı kaldı. Otomobilde hasar oluşurken, ASKİ ekiplerinin çalışması sonucu içme suyu boruları onarıldı.

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