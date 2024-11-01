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        Otomobil, içme suyu çukuruna düştü

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil, içme suyu borularının patlaması sonucu oluşan çukura düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:53 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:55
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        Otomobil, içme suyu çukuruna düştü
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        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil, içme suyu borularının patlaması sonucu oluşan çukura düştü. 

        Olay, saat 15.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi üzerinde meydana geldi. ASKİ'ye bağlı içme suyu şebekesi boruları patladı. Patlamayla çıkan sular caddeyi göle çevirirken, bir otomobil ise oluşan çukura düştü. Otomobilin ön tarafı çukurda kalırken, arka kısmı havada asılı kaldı. Otomobilde hasar oluşurken, ASKİ ekiplerinin çalışması sonucu içme suyu boruları onarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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