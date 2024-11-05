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        Kuşadası'nda 30 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 30 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 00:25 Güncelleme: 05.11.2024 - 00:30
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        Kuşadası'nda 30 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 30 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.25'te Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 7'si çocuk 30 kaçak göçmeni yakaladı.

        Aynı gün saat 18.45, 19.25 ve 20.05'te ise ilçe açıklarında tespit edilen 2 lastik bot ve 1 can salı içerisinde kaçak göçmen tespit eden ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 34'ü çocuk 67 kaçak göçmeni kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı.

        Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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