Kuşadası'nda 30 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 30 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.25'te Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 7'si çocuk 30 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 18.45, 19.25 ve 20.05'te ise ilçe açıklarında tespit edilen 2 lastik bot ve 1 can salı içerisinde kaçak göçmen tespit eden ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 34'ü çocuk 67 kaçak göçmeni kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı.