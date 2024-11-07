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        Efeler 09'da Ömer Kaplan dönemi

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK'da, Teknik Direktör Tolga Şanbay ile yolları ayıran yönetim göreve Ömer Kaplan'ı getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:56
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        Efeler 09'da Ömer Kaplan dönemi
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK'da, Teknik Direktör Tolga Şanbay ile yolları ayıran yönetim göreve Ömer Kaplan'ı getirdi. Kariyerinde Turgutluspor, Darıca Gençlerbirliği, Kırşehir FSK ve Muğlaspor'da antrenörlük yaptıktan sonra sezon başında 7 Eylül Turgutlu 1984'te yaklaşık 1 ay teknik direktörlük görevini üstlenen 40 yaşındaki Ömer Kaplan, yeşil-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Genç teknik adam bu hafta Yozgat Belediyesi Bozokspor deplasmanında ilk sınavına çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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