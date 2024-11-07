Efeler 09'da Ömer Kaplan dönemi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK'da, Teknik Direktör Tolga Şanbay ile yolları ayıran yönetim göreve Ömer Kaplan'ı getirdi. Kariyerinde Turgutluspor, Darıca Gençlerbirliği, Kırşehir FSK ve Muğlaspor'da antrenörlük yaptıktan sonra sezon başında 7 Eylül Turgutlu 1984'te yaklaşık 1 ay teknik direktörlük görevini üstlenen 40 yaşındaki Ömer Kaplan, yeşil-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Genç teknik adam bu hafta Yozgat Belediyesi Bozokspor deplasmanında ilk sınavına çıkacak.

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