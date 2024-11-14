Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Sınır dışı edilen çocuklarının annesinin geri dönmesini istiyor

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde 9 yıl önce turist olarak gelen Bulgaristan vatandaşı Aylin Beyhan Halil ile tanışıp birlikte yaşayan Akın Soyel'in, bu birliktelikten Alper (8) ve Adanır (7) adında 2 çocuğu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınır dışı edilen çocuklarının annesinin geri dönmesini istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde 9 yıl önce turist olarak gelen Bulgaristan vatandaşı Aylin Beyhan Halil ile tanışıp birlikte yaşayan Akın Soyel'in, bu birliktelikten Alper (8) ve Adanır (7) adında 2 çocuğu oldu. Türkiye'de oturum izni olmayan Aylin Beyhan Halil ile geçen eylülde evlenmek için başvuru yapan Soyel, onun kaçak durumunda olduğunu öğrendi. Aylin Beyhan Halil, sınır dışı edilip 5 yıl Türkiye'ye giriş yasağı kondu. Akın Soyel, şimdi çocuklarının annesi olan Aylin'in Türkiye'ye dönmesi için devlet büyüklerinden yardım istiyor.

        Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Akın Soyel, 9 yıl önce turist olarak Kuşadası ilçesine gelen Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı Aylin Beyhan Halil ile tanıştı. Birlikte yaşamaya başlayan çiftin Alper ve Adanır adını verdikleri 1'i kız, 2 çocukları oldu. Soyel, maddi imkanları o an yeterli olmadığı için çok sevdiği Aylin Beyhan Halil ile nikah kıyıp evlenemedi. Geçen mayısta evini satan Akın Soyel, çocuklarının annesiyle evlenmek için harekete geçti. Aylar süren uğraştan sonra eylülde Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuran Akın Soyel, 11 yıl önce turist olarak gelen ancak bir daha ülkesine dönmeyen Halil'in Türkiye'de kaçak göçmen durumunda olduğunu öğrendi. Aylin Beyhan Halil, Aydın İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi. Ayrıca Halil'e 5 yıl Türkiye'ye giriş yasağı konulup, 55 bin TL ceza kesildi. İddiaya göre; Aylin Beyhan Halil'e ülkesi Bulgaristan'a gittikten 3 ay sonra geriye gelebileceği söylendi. Ancak Halil, konulan yasak nedeniyle Türkiye'ye dönemedi.

        'TÜM PARAM GİTTİ AMA ELİMDE EVRAK KALDI'

        2 çocuğuyla birlikte kalan Soyel, Aylin Beyhan Halil’in Türkiye'ye gelebilmesi için yetkililerden yardım istedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Soyel, "Evlilik için işlemleri yaparken Aylin'in 11 yıldan beri Bulgaristan'a giriş çıkış yapmadığı için Türkiye'de kaçak göçmen durumuna düştüğünü öğrendim. Eksik olan tüm evrakları tamamladım. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gittik. Ancak, burada kaçak durumuna düştüğü için Aylin'i sınır dışı edilmek üzere alıkoydular. Bana, 'Uçak biletini sen alırsan 3 ay sonra geri dönme imkanı olur' denildi. 3 ay dediler ama sonradan 5 yıl olduğunu öğrendim. Kendisi yasal süreyi geçirmesi ve kaçak durumda olması nedeniyle Türk vatandaşlığına da geçemiyor. İki çocuğumuzla ben burada Aylin ise Bulgaristan'da kaldı. Mağdur durumdayız. Evlenip çocuklarımın kimliğini çıkarmak istiyorum. Çocuklarım annelerini istiyor. Çok mağdurum. Kimlikleri olmadığı için çocuklarını okula, hastaneye götüremiyorum. İşe gittiğimde onları bırakacak kimse bulamıyorum. Değerli devlet büyüklerim eşimi geri getirin, çocuklarım öksüz yetim kalmasın" dedi.

        ‘EVSİZ KALDIM’

        Evini 750 bin TL'ye satıp, tüm parasını çocuklarının annesini Türkiye'ye getirebilmek için harcadığını belirten Akın Soyel, "Üstüne bir de evsiz kaldım. Şimdi 8 bin TL kira ödüyorum. Tüm param gitti ama elimde Aylin'i getirebilmek için hazırlattığım evraklar kaldı. Konuyu birkaç kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazdım. Beni İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirdiler ancak oraya gittiğimde de bir sonuç elde edemedim" diye konuştu.

        Soyel'in kızı Adanır ise annesini çok özlediğini belirterek, "Kimliğimiz çıkarılsın, okula gidelim istiyorum. Ayrıca annemin de yanımıza gelmesini istiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?

        Benzer Haberler

        Nazilli'de yeni kaleci antrenörü bulundu
        Nazilli'de yeni kaleci antrenörü bulundu
        Aydın'da kamyonetinin lastiğini değiştirirken otomobilin çarptığı sürücü öl...
        Aydın'da kamyonetinin lastiğini değiştirirken otomobilin çarptığı sürücü öl...
        Aydın'da babasının tornavidayla yaraladığı genç hastanede hayatını kaybetti
        Aydın'da babasının tornavidayla yaraladığı genç hastanede hayatını kaybetti
        Babası tornavidayla yaraladı, hastanede beyin ölümü gerçekleşti
        Babası tornavidayla yaraladı, hastanede beyin ölümü gerçekleşti
        Otomobilin kafeye girdiği, 1 kişinin öldüğü kazada sürücü adli kontrolle se...
        Otomobilin kafeye girdiği, 1 kişinin öldüğü kazada sürücü adli kontrolle se...
        Yenipazar Kaymakamı Karataş'tan gençlik merkezine ziyaret
        Yenipazar Kaymakamı Karataş'tan gençlik merkezine ziyaret