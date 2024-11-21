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        Nazillispor'da kale düştü

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Bucaspor 1928'e 1-0 yenilip 6 puanda kalan ve düşme potasından kurtulamayan Nazillispor, kalesinde gördüğü 26 gol ile en fazla gol yiyen takım oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:00
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        Nazillispor'da kale düştü
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Bucaspor 1928'e 1-0 yenilip 6 puanda kalan ve düşme potasından kurtulamayan Nazillispor, kalesinde gördüğü 26 gol ile en fazla gol yiyen takım oldu. Siyah-beyazlılar oynadığı 12 maçın hepsinde en az topu bir kez ağlarında görerek savunmada kötü bir performans ortaya koydu. Sadece 1 galibiyet elde edebilen Nazillispor'un teknik direktörü Gürhan Sönmez, bu hafta sonu deplasmanda oynayacakları Karacabey Belediyespor maçı öncesi özellikle defansta yaşanan sorunları çözmek için ekstra çalıştıklarını söyledi. Sık sık oyuncularına uyarılarda bulunan Sönmez, "6 maçtır kazanamıyoruz, artık kötü gidişe son vermemiz gerekiyor. Bunun için çok çalışıyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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