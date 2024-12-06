Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Evden kolye ve para çalan 3 şüpheli yakalandı

        AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki bir evden ucunda Osmanlı tuğrası bulunan kolye ile 3 bin TL para çalan 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evden kolye ve para çalan 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki bir evden ucunda Osmanlı tuğrası bulunan kolye ile 3 bin TL para çalan 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Koçarlı'nın kırsal Çallı Mahallesi'nde yaşayan N.Ş.'nin evinden, 3 Aralık'ta ucunda Osmanlı tuğrası bulunan kolye ve 3 bin TL para çalındı. N. Ş., jandarmaya durumu bildirip, şikayetçi oldu. Jandarma, hırsızlıkla ilgili mahalledeki 75 kişinin bilgisine başvurdu. Şüphelilerinin M.S. (19), S.N.Ş. (20) ve E.S. (19) olduğu belirlendi. Jandarma 3 şüpheliyi, dün evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çaldıkları Osmanlı tuğrası kolye ve para da bulunup, tutanakla sahibine teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf edip, hırsızlığı borçları nedeniyle yaptıklarını söyledi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Taklalar atıp savruldu! Üç arkadaş can verdi!
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Antalya'daki Noel Baba kilisesinde lahit bulundu!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Sahte içki uyarısı! Vücuda hasarı 6 saat sonra başlıyor
        Sahte içki uyarısı! Vücuda hasarı 6 saat sonra başlıyor
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Erzincan'da buz tüneli!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"

        Benzer Haberler

        Aydın'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
        Aydın'da jandarma ve gönüllülerden çevre temizliği
        Aydın'da jandarma ve gönüllülerden çevre temizliği
        Evinde iklimlendirme çadırı kurup, skunk yetiştiren şüpheliye gözaltı
        Evinde iklimlendirme çadırı kurup, skunk yetiştiren şüpheliye gözaltı
        Emekliler için 5 yıldızlı otelde ücretsiz tatil projesi
        Emekliler için 5 yıldızlı otelde ücretsiz tatil projesi
        Nazillispor seri istiyor
        Nazillispor seri istiyor