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        Efeler 09 SFK - Karabük İdmanyurdu: 3-1

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 SFK evinde Play-Off hedefleyen Karabük İdmanyurdu'nu 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:16
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        Efeler 09 SFK - Karabük İdmanyurdu: 3-1
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 SFK evinde Play-Off hedefleyen Karabük İdmanyurdu'nu 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip maçın 11'inci dakikasında Cengizhan Şen'in golüyle öne geçti: 1-0. Karabük İdmanyurdu, 19'uncu dakikada Kaan Erdoğan'la bulduğu golle skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. Efeler 09 SFK'da Gökberk Efe, 65'inci dakikada rakip fileleri sarsarak takımını öne geçirdi: 2-1. Aydın temsilcisi 80'inci dakikada ise Süleyman Çelik'le maçın skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Efeler 09 SFK, 8 haftalık galibiyet özlemini sona erdirip 13 puana ulaştı. Karabük temsilcisi ise 17 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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