Nazillispor Hakan Fırıloğlu ile çıkışa geçti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Nazillispor, Hakan Fırıloğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle çıkışa geçti. Gürhan Sönmez'in yerine 2 hafta önce antrenörlükten dümene geçen Fırıloğlu, Nazillispor'la 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlılar ilk olarak Fırıloğlu yönetiminde evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1 yendi. Son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu'na konuk olan Naz-Naz, karşılaşmayı 1-0 kazanarak bu sezon ilk kez seri yakaladı. Kendisi gibi düşme hattında yer alan rakibini yenerek umut tazeleyen Nazillispor'un seriyi sürdüreceğine inandığını belirten Hakan Fırıloğlu, "2 maçımızı kazanıp moral bulduk. Mutlaka devamını getireceğiz" dedi.

Nazillispor, TFF Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından mali kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan silme cezası almış ancak ceza henüz puan tablosuna yansımamıştı.