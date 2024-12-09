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        Nazillispor Hakan Fırıloğlu ile çıkışa geçti

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Nazillispor, Hakan Fırıloğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle çıkışa geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:40
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        Nazillispor Hakan Fırıloğlu ile çıkışa geçti
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Nazillispor, Hakan Fırıloğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle çıkışa geçti. Gürhan Sönmez'in yerine 2 hafta önce antrenörlükten dümene geçen Fırıloğlu, Nazillispor'la 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlılar ilk olarak Fırıloğlu yönetiminde evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1 yendi. Son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu'na konuk olan Naz-Naz, karşılaşmayı 1-0 kazanarak bu sezon ilk kez seri yakaladı. Kendisi gibi düşme hattında yer alan rakibini yenerek umut tazeleyen Nazillispor'un seriyi sürdüreceğine inandığını belirten Hakan Fırıloğlu, "2 maçımızı kazanıp moral bulduk. Mutlaka devamını getireceğiz" dedi.

        Nazillispor, TFF Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından mali kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan silme cezası almış ancak ceza henüz puan tablosuna yansımamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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