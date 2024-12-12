Zeytin hasadından dönen çiftçi devrilen traktörün altında can verdi

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, zeytin hasadından dönerken devrilen traktörün altında kalan Hüdaverdi Öz (66) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Hüdaverdi Öz, yönetimindeki 09 AL 303 plakalı traktörle sabah saatlerinde Gündoğan Mahallesinin Kümüle bölgesindeki zeytin bahçesine gitti. Akşam eve dönmek için traktörüyle yola çıkan Öz, iddiaya göre dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öz, olay yerine gelen ekipler tarafından traktörün altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öz'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.