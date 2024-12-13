Aydın filede Fenerbahçe önünde
SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde Bahçelievler Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde Bahçelievler Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakayı Mehmet Gül, Aylin Nazire Turnaoğlu hakem ikilisi yönetecek. Ligde 12 maçta 5 galibiyet alan Aydın temsilcisi, 10 galibiyeti bulunan güçlü rakibini dize getirerek devreyi moralli kapatmayı hedefliyor.
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