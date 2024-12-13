Aydın filede Fenerbahçe önünde

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde Bahçelievler Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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