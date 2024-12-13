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        Aydın filede Fenerbahçe önünde

        SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde Bahçelievler Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:22
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        Aydın filede Fenerbahçe önünde
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        SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde Bahçelievler Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

        Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakayı Mehmet Gül, Aylin Nazire Turnaoğlu hakem ikilisi yönetecek. Ligde 12 maçta 5 galibiyet alan Aydın temsilcisi, 10 galibiyeti bulunan güçlü rakibini dize getirerek devreyi moralli kapatmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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