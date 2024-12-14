Nazillispor seriyi sürdürecek

Nazillispor Teknik Direktörü Hakan Fırıloğlu evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "2'de 2 yaparak bu maça çıkacağız. Takımın morali çok yüksek. Kazanıp düşme potasından kurtulmak istiyoruz" dedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Yeni Mersin İdmanyurdu maçlarını kazanan düşme hattındaki Nazillispor yarın evinde Karaman FK ile kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Melih Aldemir görev yapacak.

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