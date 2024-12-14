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        Nazillispor seriyi sürdürecek

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Yeni Mersin İdmanyurdu maçlarını kazanan düşme hattındaki Nazillispor yarın evinde Karaman FK ile kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:36
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        Nazillispor seriyi sürdürecek
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Yeni Mersin İdmanyurdu maçlarını kazanan düşme hattındaki Nazillispor yarın evinde Karaman FK ile kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Melih Aldemir görev yapacak.

        Nazillispor Teknik Direktörü Hakan Fırıloğlu evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "2'de 2 yaparak bu maça çıkacağız. Takımın morali çok yüksek. Kazanıp düşme potasından kurtulmak istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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