Nazillispor, Derince deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 puanla düşme potasında yer alan Nazillispor ilk devrenin son maçında yarın deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Belediye Derincespor ile karşı karşıya gelecek. Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Berat Buğra Çelik düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Selçuk Hakalmaz ve Oğuzhan Akgün mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hakan Fırıloğlu devreye 3 puanla girmek istediklerini belirterek, "Geçen haftayı mağlubiyetle kapatmıştık. Derince'de kazanıp yeni yıla mutlu girmek istiyoruz" dedi. Öte yandan Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getirmeyen Nazillispor'un 3 puanı silinmişti.

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