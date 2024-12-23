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        Nazillispor kıl payı düşme hattının üzerinde

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, ilk yarının son haftasında deplasmanda önemli rakiplerinden Belediye Derincespor'a 2-1 yenilerek yeni yıla üzgün girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:04
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        Nazillispor kıl payı düşme hattının üzerinde
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, ilk yarının son haftasında deplasmanda önemli rakiplerinden Belediye Derincespor'a 2-1 yenilerek yeni yıla üzgün girdi. Bu sonuçla 9 puanda kalan siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısını averajla düşme potasının bir basamak üzerinde tamamladı.

        Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puanı da silinen Nazillispor, ilk devrede 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise iki takımın futbolcuları arasıda uzun süre gerginlik yaşandı. Arbedenin yaşandığı olaylarda çevik kuvvet mensupları araya girip oyuncuları güçlükle ayırdı. Teknik Direktör Hakan Fırıloğlu, ikinci devre öncesi toparlanıp daha iyi sonuçlar alacaklarını dile getirdi.

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